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Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 26 Aralık Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler?

Yılın son Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasına çevrilmiş durumda. 26 Aralık 2022 Kabine Toplantısı'nın ana gündemini EYT, fahiş fiyat artışları yer alırken ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili açıklama yapması da bekleniyor. İşte 12 Aralık 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar...

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  • Kabine Toplantısı kararları | 26 Aralık 2022 Kabine Toplantısı sonuçları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı mı?

    Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini ekonomi alanındaki başlıklar oluşturuyor. Peki, Kabine Toplantısı sonuçları neler?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU? (26 ARALIK 2022)

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Gözler şimdiden Kabine Toplantısı kararlarına çevrilmiş durumda. İşte Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili detaylar...
  • Kabine Toplantısı kararları | 26 Aralık 2022 Kabine Toplantısı sonuçları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı mı?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? 

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Bugün gerçekleştirilen yılın son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Kabine Toplantısı sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.
  • Kabine Toplantısı kararları | 26 Aralık 2022 Kabine Toplantısı sonuçları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı mı?

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemelerin görüşülmesi beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor. 
  • Kabine Toplantısı kararları | 26 Aralık 2022 Kabine Toplantısı sonuçları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı mı?

    EYT'de geçerli formülün ne olacağı, yaş şartının olup olmayacağı, ne zaman Meclis'e sunulacağı soruları Kabine'de yanıt bulacak.
  • Kabine Toplantısı kararları | 26 Aralık 2022 Kabine Toplantısı sonuçları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı mı?

    Diğer yandan asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak açıklanması sonrası marketlerin fiyatlarda artış yaptığı iddiası üzerine denetimler de toplantıda görüşülecek. Öte yandan yeni yılda esnafa verilecek desteklere bir parantez açılacak.
  • Kabine Toplantısı kararları | 26 Aralık 2022 Kabine Toplantısı sonuçları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı mı?

    KARADENİZ'DE DOĞALGAZ MÜJDESİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da düzenlediği toplu açılış töreninde, pazartesi günü Karadeniz'de bulunan doğalgaz için bir müjde vereceklerini söylemişti. Erdoğan "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
  • Kabine Toplantısı kararları | 26 Aralık 2022 Kabine Toplantısı sonuçları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı mı?

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