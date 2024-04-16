KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yapacağı 12 yıl sonraki ilk resmi ziyaret de masada olacak. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları toplantıda konuşulacak.

Diğer yandan, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları da görüşülecek. Yaz döneminde genişletilmesi planlanan Irak'ın kuzeyindeki operasyonların da masaya yatırılması bekleniyor.

Ekonomi programındaki son durum toplantının bir diğer gündem maddesi olacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.