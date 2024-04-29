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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı, açıklama geldi mi? Öğretmen ataması gündemde! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta olacak mı?

        Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı, açıklama geldi mi? Kabine Toplantısı'nın bu haftaki konuları neler?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. Gündeme dair en önemli konuların yer aldığı Kabine Toplantısı tarihi, saati, ve konuları gibi detaylar merak ediliyor. Normalde iki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı en son 16 Nisan'da yapıldı. Gözler Öğretmen atamalarınada çevrilmişken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ataması için Kabine toplantısını işaret etmişti. Peki Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, bu hafta olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:30
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        Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı en son 16 Nisan’da düzenlendi. Bilindiği gibi toplantıda alınan kararlar, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmaktadır. İşte Nisan 2024 Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı en son 16 Nisan'da düzenlenmişti. Toplantı tarihi ve saatine ilişkin henüz bir detay bulunmuyor.

        Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELERDİR?

        Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında, öğretmen atamalarının yanı sıra, ekonomiden yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemine ilişkin maddeler yer alıyor.

        GÖZLER ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİNDE

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ataması için Kabine toplantısını işaret etmişti. Tekin, ''Biz ihtiyaçlarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten. Önümüzdeki hafta eğer Kabine Toplantısı olursa o gün açıklanmış olacak." sözlerini kullanmıştı.

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