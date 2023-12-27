Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Aralık 2023 Kabine Toplantısı bugün var mı?
Yılın son Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz hafta yapılması beklenen ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle düzenlenemeyen Kabine Toplantısı için gözler bugüne çevrildi. Toplantıdan asgari ücret ile ilgili karar beklenirken son dakika gelişmesi yaşandı. Erdoğan'ın bugün 2024 yılı asgari ücretini belirlemek üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcileriyle Beştepe'de bir araya geleceği açıklandı. İşte, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtlarına ilişkin detaylar...
Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, maaş zamları gibi pek çok madde gündemdeki yerini korurken milyonlar yılın son Kabine Toplantısı'na kilitlendi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 27 Aralık 2023 Kabine Toplantısı bugün var mı? İşte, konuya dair detaylar...
Normal şartlarda geçtiğimiz hafta düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle yapılamamıştı. Kabine Toplantısı için gözler 27 Aralık'a yani bugüne çevrilmişken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
Asgari ücret toplantısının 16.30'da başlayacağı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat sürmesi beklenen toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor. Yılın son Kabine Toplantısı'nın tarihine ilişkin ise bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişme yaşanması durumunda haberimize eklenecek.