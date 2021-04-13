Ülkemizde artış eğilimindeki koronavirüs salgınına ilişkin yeni karaların alınmasına yönelik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Kurulun toplanmasıyla birlikte yeni kararlarının neler olacağı ise büyük merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı kararlarının açıklanması için geri sayım başladı. Toplantıda yükselen koronavirüse vaka sayılarına karşın alınacak yeni kararlar görüşülüyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:00 sularında basın açıklaması yapması bekleniyor.

YASAKLAR GERİ GELİYOR MU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.