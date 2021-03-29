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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? 29 Mart yeni koronavirüs kararları neler?

Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarındaki yükseliş ile birlikte gündem tekrar gelecek kısıtlamalarda ve tüm gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sonrası yeni alınacak koronavirüs kararları vatandaşlara duyurulacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Yasaklar kalkıyor mu? 29 Mart'ta beklenen yeni kararlar...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? 29 Mart yeni koronavirüs kararları neler?

Ülkemizde artış eğilimindeki koronavirüs salgınına ilişkin yeni karaların alınmasına yönelik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Kurulun toplanmasıyla birlikte yeni kararlarının neler olacağı ise büyük merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı kararlarının açıklanması için geri sayım başladı. Toplantıda artan koronavirüs vaka sayılarına karşın alınacak yeni kararlar görüşülecek. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.30'da toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:00 sularında basın açıklaması yapması bekleniyor.

YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI NELER?

Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluşturacak. Günlük 30 bin vakaya ulaşan koronavirüs vaka sayısında yeni tedbirler alınması gündeme gelecek.

Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kabine'yi bilgilendirmesi, vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası ve aşı çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

13 Nisan'da başlayacak Ramazan Ayı öncesi, iftar ve sahur saatlerini de göz önünde bulundurarak yeni tedbirlerin ve kısıtlamaların açıklanması bekleniyor.

Toplantının bir diğer başlığı ise AB Zirvesi'nde açıklanan Türkiye raporunun olması beklenirken, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından ABD ve AB'den gelen açıklamalar da değerlendirilecek.

Diğer yandan Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor. Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki değişikliğin ardından ekonomide son durum da değerlendirilecek.

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