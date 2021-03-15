Ülkemizde düşüş eğilimindeki koronavirüs salgınına ilişkin yeni karaların alınmasına yönelik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Kurulun toplanmasıyla birlikte yeni kararlarının neler olacağı ise büyük merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı kararlarının açıklanması için geri sayım başladı. Toplantıda artan koronavirüs vaka sayılarına karşın alınacak yeni kararlar görüşülüyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 16.00'te toplanacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19:00 sularında basın açıklaması yapması bekleniyor.

TOPLANTININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Toplantıda ele alınacak diğer konular ise; ABD ve AB ile ilişkiler, Mısır ile diplomatik ilişkilerin tesisi, Libya'daki son gelişmeler, Doğu Akdeniz'de yaşananlar gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

İLLERE GÖRE RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yaparak, koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta, mutasyonlu virüsün yayılım hızı, aşı çalışmaları hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Bu kapsamda 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni haritanın da açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde; nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak. Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrılmış, İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer almıştı.