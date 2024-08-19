Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde neler olacak?
Bu hafta gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Beştepe'de toplanacak kabinenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. En son 5 Ağustos'ta toplanan kabinede, siyasi ve ekonomik konular ele alınmıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve gündeminde neler olacak? İşte, detaylar...
Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısına döndü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmesi beklenen toplantının tarihi ve gündem maddeleri merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta mı? İşte, detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
En son 5 Ağustos'ta Kabine Toplantısı yapılmıştı. Ayda iki kez toplanan Kabine'nin 19-20 Ağustos gibi toplanması bekleniyor ancak açıklanan resmi bir tarih yok. Açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?
Henüz yapılacak olan Kabine Toplantısının gündem maddeleri açıklanmadı. Ancak 5 Ağustos'ta yapılan toplantıda; İran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğraması, İran-İsrail gerilimi, Instagram erişim engeli ve kayıt dışı ekonomi gibi konular ele alınmıştı.