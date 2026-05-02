        Haberler Gündem Politika Kabine üyelerinden "Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi"ne ilişkin paylaşım | Son dakika haberleri

        Kabine üyelerinden "Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi"ne ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi'ne ilişkin sosyal medya hesaplarından "Aileyle Yükselen Türkiye" etiketiyle paylaşımda bulundu

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 17:54
        'Aileyle Yükselen Türkiye'

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'nin güçlü toplumun temeli olan aile yapısını koruyan ve geleceği güvence altına alan stratejik bir adım olduğunu belirtti.

        "HAKKANİYET VE SORUMLULUK"

        Adaletin ilk ve en güçlü zemininin aile olduğunu aktaran Gürlek, "Hakkaniyet duygusu, sorumluluk bilinci ve toplumsal düzen, güçlü aile yapısı içinde yeşerir. Bu önemli vizyonun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        "ÜLKEMİZ GELECEĞE HAZIRLANIYOR"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye, genç nüfusunu koruyor, güçlü aileleriyle güçlü yarınlara ilerliyor. Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi ile ülkemiz geleceğe hazırlanıyor." paylaşımında bulundu.

        "AİLE MİLLETİN İSTİKBALİ"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ailenin, toplumun temeli, nüfusun, milletin istikbali olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ilan edilen Aile ve Nüfus On Yılı'nın milletin geleceğini güvence altına alan, güçlü yarınların inşasına yön veren tarihi bir adım olduğunu aktaran Çiftçi, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

        "HUZUR İKLİMİNİN YOL HARİTASI"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaşımında, "Türkiye'nin yarınlarını bugünden inşa eden stratejik bir adım Aile ve Nüfus On Yılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Vizyon Belgesi. Yalnızca bugünün ihtiyaçlarını belirlemiyor, nesiller boyu sürecek bir huzur ikliminin yol haritasını çiziyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve desteğiyle, aileyi merkeze alan güçlü hamlelerle milletimiz için çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        "GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ YARINLAR"

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin genç nüfusunu koruduğunu, güçlü aileleriyle güçlü yarınlara ilerlediğini Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi ile ülkenin geleceğe hazırlandığını vurguladı.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Aile Yılı'ndan Aile ve Nüfus On Yılı'na uzanan, çok önemli politikaları milletimize kazandıracak olan bu yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

