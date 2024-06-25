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        Haberler Bilgi Gündem Kabotaj Bayramı ne zaman, hangi gün? 2024 Kabotaj nedir, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir ve neden kutlanır?

        Kabotaj Bayramı ne zaman? İşte Kabotaj Bayramı anlam ve önemi

        Kabotaj Bayramı tarihi, Temmuz ayına kısa bir zaman kala sorgulanmaya başlandı. Türkiye'de kara suları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını koruyan Kabotaj Kanunu her sene Temmuz ayında kutlanıyor. Kabotaj Kanunu kabul tarihi kapsamında kutlanan Kabotaj Bayramı, Türkiye'de her sene denizciliğin tarihine dikkat çekiyor. İşte 2024 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 20:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 20:38
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        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihi gündeme geldi. Türkiye limanlarında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğunu getiren Kabotaj Kanunu ile üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz güvenliği sağlanmıştır. Denizciler için oldukça önemli bir yere sahip olan bayrama ilişkin olarak "Kabotaj nedir, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir ve ne zaman, neden kutlanır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2024 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihçesi ve önemi...

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        KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN?

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanıyor.

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        KABOTAJ NE DEMEK?

        Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, ulusal ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.

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        KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

        Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl Temmuz ayında yapılan bayramdır. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında 93 yıl önce kutlanmaya başlamıştır.

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        KABOTAJ BAYRAMI NEDEN ÖNEMLİ?

        Türkiye'de 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.

        Kanun nedeniyle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.

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