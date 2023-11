Kabuğu kırılan kaplumbağaya metal plakla müdahale

5 Şurada Paylaş!









15 günü bitirdik artık 3. haftaya girdik, pozitif düşünüyoruz. İnşallah ömrünü güzel geçireceğini düşünüyoruz. Can kurtarmaktan güzel bir duygu olamaz. Onun yaşaması hepimize çok büyük bir mutluluk verdi. Her canlı yaşamayı hak ediyor o yüzden can çıkmadan ümit kesilmez, yaşamlarına katkıda bulunmak için mücadele etmekten vazgeçmeyelim."