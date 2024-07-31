Kabul ve kararlılık terapisi nedir? Kabul ve kararlılık terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy - ACT), bireylerin psikolojik esnekliklerini artırmayı amaçlayan ve bu doğrultuda çeşitli teknik ve süreçleri içeren bir terapi yöntemidir. ACT'nin uygulanması, altı temel süreç üzerinden gerçekleştirilir. Bunlar; farkındalık (mindfulness), kabul, kendilik olarak ayrışma (defusion), değerler, bağlılık ve eylemdir. Terapi süreci, danışanın yaşamında değer verdiği alanları belirlemesi ve bu değerler doğrultusunda hareket etmesine odaklanır.

İlk adımda, farkındalık ve kabul çalışmaları yapılır. Danışan, mevcut düşünce ve duygularını yargılamadan kabul etmeyi ve anı fark etmeyi öğrenir. Bu süreçte, meditasyon ve dikkat odaklı egzersizler sıkça kullanılır. Amaç, kişinin kaçınma davranışlarını azaltarak, düşünce ve duygularıyla daha sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlamaktır. Kendilik olarak ayrışma sürecinde ise danışan düşünceleriyle özdeşleşmekten vazgeçer ve onları sadece birer düşünce olarak görmeyi öğrenir. Bu süreç, bireyin düşüncelerine mesafeli bir şekilde bakabilmesini ve onlardan etkilenmeden değerlerine uygun eylemler gerçekleştirebilmesini sağlar. Metaforlar ve yaratıcı egzersizler, bu süreçte sıklıkla kullanılan tekniklerdir.

Değerler belirleme aşamasında, danışan hayatında neyin önemli olduğunu ve hangi değerlere göre yaşamak istediğini keşfeder. Bu değerler, terapi sürecinin rehberi olur ve danışanın hedef belirlemesine yardımcı olur. Değerler doğrultusunda, danışanın bu hedeflere ulaşmak için somut ve anlamlı adımlar atması sağlanır. Bağlılık ve eylem süreçleri, danışanın belirlediği değerlere sadık kalarak eyleme geçmesini içerir. Terapist, danışanı bu yolda destekler ve karşılaşabileceği engelleri aşmasına yardımcı olur. Bu süreçte, davranış değişikliği ve problem çözme becerileri üzerinde durulur.

ACT, bireylerin düşünce ve duygularını değiştirmeye çalışmak yerine, bu düşünce ve duygularla nasıl daha etkili bir şekilde ilişki kurabileceklerini öğretir. Böylece, danışanlar psikolojik esnekliklerini artırır ve yaşamlarında daha anlamlı ve tatmin edici bir yol izlerler. Bu terapi, bireysel seanslar, grup terapileri ve atölye çalışmaları şeklinde uygulanabilir ve depresyon, anksiyete, stres, kronik ağrı gibi birçok farklı alanda etkili sonuçlar verebilir.