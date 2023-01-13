Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz'de korkutan deprem! İşte son dakika depremler listesi

Akdeniz ve Ege açıklarında meydana gelen depremlerin ardından son dakika depremler listesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Kandilli verisi ile 13 Ocak cuma günü saat 06.31'de Girit Adası (Akdeniz) açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 13 Ocak 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son dakika depremleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 13 Ocak 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son dakika depremleri

    Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? Son dakika depremler listesi Ege ve Akdeniz'de gerçekleşen üst üste depremler sonrasında hız kazandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremlerin bilgilerini günlük olarak yayınlıyor. Sarsıntı hisseden veya deprem endişesi taşıyan kişiler tarafından başta olmak üzere ülke genelinde gündem konularından biri olan son dakika depremlerini sizler için haberimizde paylaştık. İşte AFAD ve Kandilli ile 13 Ocak Cuma son depremler listesi sorgulama ekranı...
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 13 Ocak 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son dakika depremleri

    13 OCAK DEPREM SON DEPREMLER

    Kandilli verisi ile 13 Ocak cuma günü saat 06.31'de Girit Adası (Akdeniz) açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 13 Ocak 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son dakika depremleri

    13 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.01.13 06:31:33  34.4815   25.2693       86.7      -.-  4.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

    2023.01.13 06:18:59  37.8850   27.2340        8.0      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.13 06:02:39  37.0423   28.3497        5.0      -.-  1.0  -.-   AKCAPINAR-ULA (MUGLA)                             İlksel

    2023.01.13 05:49:02  39.3837   26.2852       10.0      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 05:45:42  40.9728   43.8703        5.0      -.-  2.8  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel

    2023.01.13 05:36:11  39.3753   26.2768       12.3      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 05:34:29  39.3877   26.2382        7.0      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 05:25:17  39.3908   26.2197       13.3      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 05:13:53  39.3843   26.2443        4.9      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 05:12:29  39.3840   26.2500        5.4      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 05:05:35  37.0915   28.4275        4.0      -.-  1.7  -.-   ULA (MUGLA)                                       İlksel

    2023.01.13 05:04:55  39.3778   26.2290        5.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 04:59:23  37.6703   27.4023        6.9      -.-  2.1  -.-   GOLBENT-SOKE (AYDIN)                              İlksel

    2023.01.13 04:51:18  40.8022   30.9795        5.2      -.-  1.0  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            REVIZE01   (2023.01.13 04:51:18)

    2023.01.13 04:34:29  39.3778   26.2582        7.7      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 04:27:16  39.3818   26.2513        5.8      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 04:24:59  39.3857   26.2627        7.9      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 04:24:34  39.3155   26.1425       14.5      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 04:13:51  37.0707   28.4300       11.1      -.-  1.1  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel

    2023.01.13 04:07:12  39.3718   26.2443        5.5      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 04:00:57  37.0948   28.4312        7.1      -.-  2.9  -.-   ULA (MUGLA)                                       İlksel

    2023.01.13 03:53:39  39.3943   26.2098       12.3      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 03:52:17  39.3815   26.2695        5.9      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 03:50:13  39.3887   26.2647        5.7      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 03:47:41  39.3677   26.2498        3.7      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 03:44:49  37.4320   31.5973       20.7      -.-  1.1  -.-   TASLIPINAR-DEREBUCAK (KONYA)                      İlksel

    2023.01.13 03:19:30  39.3825   26.2187        3.3      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 03:15:06  39.3772   26.2275        7.9      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 03:13:23  39.3790   26.2325        6.7      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 03:06:31  39.3720   26.2718        9.1      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 02:56:23  39.3562   26.2725       13.2      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 02:55:17  39.3545   26.2158        3.2      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 02:24:27  39.3470   26.2983       12.9      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 02:23:59  39.3835   26.2487        5.3      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 02:18:46  40.1752   31.7213        5.0      -.-  2.0  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

    2023.01.13 02:16:35  40.3418   27.1342       15.7      -.-  0.7  -.-   KARAHAMZALAR-BIGA (CANAKKALE)                     İlksel

    2023.01.13 01:59:06  39.3742   26.2440        6.3      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 01:53:00  39.3723   26.2405        8.9      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 01:50:47  38.3420   27.2348        7.6      -.-  1.5  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.13 01:46:55  39.7833   26.1302        6.8      -.-  1.7  -.-   ODUNLUK ISKELESI-EZINE-CANAKKALE ACIKLARI (EGE DENİlksel

    2023.01.13 01:46:04  40.6715   30.4408       15.5      -.-  1.3  -.-   KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA)                 İlksel

    2023.01.13 01:38:26  38.3493   27.2508        5.1      -.-  1.1  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.13 01:31:12  39.3747   26.3102       14.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 01:30:52  39.3817   26.2755        9.0      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 01:13:55  39.3702   26.2635       11.1      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 01:13:43  38.3608   27.2377       14.8      -.-  1.8  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

    2023.01.13 00:59:48  39.3707   26.2347        4.3      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 00:58:34  37.9777   27.1272        3.0      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.13 00:37:29  39.3408   26.2582        9.4      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 00:30:55  40.6833   30.4243       10.7      -.-  1.2  -.-   KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA)                        İlksel

    2023.01.13 00:14:46  39.3980   26.1885        5.6      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.13 00:06:18  39.3438   26.2843       14.2      -.-  1.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 13 Ocak 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son dakika depremleri

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 13 OCAK 2023

    SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.