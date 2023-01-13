Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? Son dakika depremler listesi Ege ve Akdeniz'de gerçekleşen üst üste depremler sonrasında hız kazandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremlerin bilgilerini günlük olarak yayınlıyor. Sarsıntı hisseden veya deprem endişesi taşıyan kişiler tarafından başta olmak üzere ülke genelinde gündem konularından biri olan son dakika depremlerini sizler için haberimizde paylaştık. İşte AFAD ve Kandilli ile 13 Ocak Cuma son depremler listesi sorgulama ekranı...