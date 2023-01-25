Deprem verileri yakından takip ediliyor. Son günlerde yaşanan Ege ve Akdeniz açıklarındaki depremlerin ardından "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremin derinliğini, büyüklüğünü, konumunu ve saatini canlı olarak yayınlıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi sorgulama ekranı...