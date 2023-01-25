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AFAD ve Kandilli verileri ile 25 Ocak Çarşamba son depremler

Ülke genelinde sarsıntılar devam ederken son depremler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 25 Ocak Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi verileri ile meydana gelen son depremleri haberimizde derledik. İşte 25 Ocak Çarşamba son depremler listesi...

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  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 25 Ocak 2023 Çarşamba

    Deprem verileri yakından takip ediliyor. Son günlerde yaşanan Ege ve Akdeniz açıklarındaki depremlerin ardından "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremin derinliğini, büyüklüğünü, konumunu ve saatini canlı olarak yayınlıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi sorgulama ekranı...
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 25 Ocak 2023 Çarşamba

    25 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.01.25 07:20:40  39.3655   26.2687        6.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.25 07:12:43  39.0627   27.5125        5.0      -.-  1.2  -.-   KALEMKOY-KINIK (IZMIR)                            İlksel

    2023.01.25 07:01:30  39.3720   26.2320       13.7      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.25 06:56:04  37.0720   28.4223       13.8      -.-  1.1  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel

    2023.01.25 06:47:51  40.2243   26.4672       16.3      -.-  2.2  -.-   CANAKKALE BOGAZI                                  İlksel

    2023.01.25 05:32:39  39.7790   27.8200       13.1      -.-  1.1  -.-   TATLIPINAR-(BALIKESIR)                            İlksel

    2023.01.25 05:25:51  37.7995   29.2725       11.6      -.-  1.1  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

    2023.01.25 05:19:15  40.7732   31.4940       24.8      -.-  1.5  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel

    2023.01.25 05:10:51  40.7437   31.4643        8.0      -.-  1.6  -.-   ELMALIK-(BOLU)                                    İlksel

    2023.01.25 04:53:43  38.5332   33.0717       17.1      -.-  1.1  -.-   GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA)                        İlksel

    2023.01.25 04:44:01  39.0448   27.5410        5.0      -.-  1.2  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

    2023.01.25 04:22:57  35.8502   27.5880        4.8      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.01.25 04:22:51  37.9413   29.1765       19.1      -.-  0.8  -.-   YENIKOY-(DENIZLI)                                 REVIZE01   (2023.01.25 04:22:57)

    2023.01.25 04:16:15  37.9687   27.2145       15.9      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

    2023.01.25 04:11:30  37.0817   28.3985       10.7      -.-  1.5  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel

    2023.01.25 04:04:31  40.6270   28.9267        5.5      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel

    2023.01.25 03:57:35  37.8252   36.1202        6.7      -.-  1.8  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

    2023.01.25 03:56:48  38.3448   27.2358        5.3      -.-  0.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

    2023.01.25 03:49:32  40.8220   31.0438       12.8      -.-  2.0  -.-   KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)                      İlksel

    2023.01.25 03:11:52  36.0670   29.4752        5.0      -.-  1.1  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel

    2023.01.25 02:42:58  39.3990   26.2208        5.3      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.25 02:40:50  39.3893   26.2415        8.6      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.25 02:23:27  36.3763   36.4175        2.0      -.-  1.2  -.-   AKKERPIC-KUMLU (HATAY)                            İlksel

    2023.01.25 02:18:14  38.7005   43.1852       13.9      -.-  1.4  -.-   AGARTI-(VAN)                                      İlksel

    2023.01.25 01:57:17  39.6083   40.5177        4.9      -.-  2.3  -.-   ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN)                       İlksel

    2023.01.25 01:13:13  37.1045   28.4798       10.4      -.-  1.5  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel

    2023.01.25 01:06:49  38.7175   26.9177        8.2      -.-  1.2  -.-   HOROZGEDIGI-ALIAGA (IZMIR)                        İlksel

    2023.01.25 01:01:04  35.9837   28.1575       86.8      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.01.25 00:51:11  38.3792   38.7348       11.9      -.-  1.4  -.-   KALEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel

    2023.01.25 00:45:34  39.3692   26.2650        8.8      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

    2023.01.25 00:40:44  37.6965   35.4378        3.5      -.-  2.8  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel

    2023.01.25 00:34:25  40.8323   28.3298       19.1      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 25 Ocak 2023 Çarşamba

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

     
  • Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 25 Ocak 2023 Çarşamba

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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