Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Bartın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaçay bölgesinde oluşturdukları uygulama noktasında denetleme yaptı. Gece saat 22.35 sıralarında şüphelenilen bir kamyonet durduruldu. Kamyonet kasasında yapılan aramalarda kaçak avlanıldığı tespit edilen 110 kasa balık ve köpek balığı ele geçirildi.

KAÇAK BALIKLARA EL KONULDU

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlileri kaçak avlanmadan elde edilen 110 kasa balık ile bir köpek balığına el koydu. Kamyonet sürücüsü G.G.'ye para cezası kesildi.

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