Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kaçak hafriyata 647 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de kaçak hafriyat döken sürücüye 647 bin lira ceza

        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonun sürücüsüne 647 bin 47 lira ceza uygulanırken, araç trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:08 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak hafriyata 647 bin lira ceza
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kamyonun Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki boş bir araziye hafriyat döktüğünün belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Kamyonu, Esatpaşa Mahallesi'nde park halinde ve yüklü bir şekilde bulan ekipler, sürücüyü de yakaladı.

        Ekiplerce sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde ölçü kontrolüne girmemek" maddesinden 16 bin 975, "yükü dökülecek şekilde yükleme yapmak" maddesinden de 2 bin 72 lira ceza kesildi.

        Zabıta ekiplerince sürücüye Çevre Kanunu'nun "kaçak döküm yapmak" maddesinden 460 bin, "belediye izin belgesi olmadan yük taşımak" maddesinden de 168 bin lira ceza yazıldı.

        Öte yandan, trafik yönünden hacizli ve yakalamalı araç olduğu tespit edilen kamyon trafikten men edildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #kaçak hafriyat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Okan Buruk'tan yabancı hakem sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        "Hepimizin babası gibiydi"
        "Hepimizin babası gibiydi"
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası