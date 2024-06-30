Kaçak kuyu tehdidi!

Son yıllarda en çok konuştuğumuz meselelerden biri de kuraklık elbette. Yağışsız geçen aylar her yaz kuraklığı gündemimize yerleştiriyor.

Su kaynaklarımız kuruyor, bir biri ardına raporlar yayımlanıyor tehlike çanlarına dair. Bu konuda bir rapor da Su Politikaları Derneği tarafından hazırlandı. Raporda, “Sulama tahsislerindeki artış nedeniyle 6 havzadaki kaynaklar yok olmak üzere” denildi ve "acil önlem" çağrısı yapıldı. İşte rapordaki çarpıcı tespitler;

*Sulamada kullanılan suyun yüzde 25’i içme, kullanma ve sanayi suyunun ise yüzde 54’ü yer altı sularından çekiliyor.