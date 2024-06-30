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        Kaçak kuyular yeraltı suyunu tehdit ediyor!

        Su Politikaları Derneği'nin raporunda su havzalarındaki kaçak kuyulara dikkat çekiliyor. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 30.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:26
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        Kaçak kuyu tehdidi!
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        Son yıllarda en çok konuştuğumuz meselelerden biri de kuraklık elbette. Yağışsız geçen aylar her yaz kuraklığı gündemimize yerleştiriyor.

        Su kaynaklarımız kuruyor, bir biri ardına raporlar yayımlanıyor tehlike çanlarına dair. Bu konuda bir rapor da Su Politikaları Derneği tarafından hazırlandı. Raporda, “Sulama tahsislerindeki artış nedeniyle 6 havzadaki kaynaklar yok olmak üzere” denildi ve "acil önlem" çağrısı yapıldı. İşte rapordaki çarpıcı tespitler;

        *Sulamada kullanılan suyun yüzde 25’i içme, kullanma ve sanayi suyunun ise yüzde 54’ü yer altı sularından çekiliyor.

        *Büyükşehirlerin içme ve kullanma sularının ortalama yüzde 45’i yer altı sularından çekiliyor. Belediyeler tarafından çekilen toplam 6.7 milyar metreküp suyun yüzde 45.6'sı kuyu ve kaynak suyu olarak yer altı suyundan çekiliyor.

        *Ülkemizdeki su havzalarımızın altısında; Meriç-Ergene, Akarçay, Büyük Menderes, Konya Kapalı, Doğu Akdeniz ve Asi Havzaları yer altı suyu tahsis miktarları emniyetli rezerv ve beslenme miktarlarını aşmış veya aşmak üzere. Bu bölgelerde acil önlemler devreye girmeli.

        *Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız: Yer altı sularımız 6 havzada kırmızı alarm veriyor. Resmi belgeli kuyu sayısı 300 bin civarı fakat çok daha fazla kaçak kuyu var. Acil önlemler ve sürekli takip gerekli.

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