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        Kaçırdıkları kızı inşaatın üçüncü katından attılar

        Gaziantep'te bir aile, 17 yaşındaki lise öğrencisi kızlarının 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek inşaata götürüldüğünü ve üçüncü kattan aşağıya atıldığını iddia etti. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi devam ederken acılı aile adalet çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:58 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:14
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        Kaçırdıkları kızı inşaatın 3. katından attılar
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Abdulhamithan Mahallesi'nde 4 Kasım'da 17 yaşındaki Dilan Bayır iddiaya göre, okul çıkışında 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirildi.

        Araç ile okul çevresinden hızla uzaklaşan bu kişiler, genç kızı kırsal alandaki bir inşaat alanına götürüp dövdükten sonra üçüncü kattan aşağıya attı.

        Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve vücudunun birçok yerinde ciddi kırıklar olan genç kızın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        "EMNİYET, KIZIMI BU HALE GETİRENLERİN KİM OLDUĞUNU BİZE SÖYLEMİYOR"

        Olayı gözyaşlarıyla anlatan ve kızına bunu yapanların en ağır cezayı almasını isteyen anne Şenay Bayır, "Benim kızım dün okula saat 7.00'de gitti ve akşam eve bir daha dönmedi. Kızımı 4 kişi sürükleyerek zorla arabaya bindirmiş ve inşaata kaçırıp 3. kattan aşağıya atmış. Kimin yaptığı hakkında bir bilgim yok. Emniyet güçleri ise şahısların yakalandığını söylüyor ama bizlere bilgi vermiyorlar. Ben kızımı bu hale getirenlerin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Okuldan veya dışardan kim ise öğrenmek istiyorum. Kızımın durumu şuan çok kötü." dedi.

        "EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

        Kızının tedavisinin devam ettiğini ve durumunun ağır olduğunu söyleyen acılı anne, bu kişilerin en ağır cezayı almasını istediğini, "Kızım 3 defa ameliyat oldu. Dün akşamdan bu yana ameliyatta. 3 ameliyat geçirdi. Vücudunun çoğu bölgesinde kırıklar var ve şuan durumu kritik. Bu olayı gerçekleştirenler cezasını alsın, adalet istiyorum” ifadelerini kullandı.

        “Hastanede kızımız dehşet içerisindeydi”

        Baba Hüseyin Bayır ise "Kızımız dün okuldan çıktığında her zamanki geldiği saatte eve gelmeyince biz de ilk olarak öğretmenini aradık. Öğretmeni okulda birkaç derste gördüğünü ardından bir daha görmediğini söyledi. Saat 8'e kadar bekledik ve karakola haber verdik. 2 saat sonra hastaneden bizi aradılar. Hastaneye gittiğimizde hastanede kızımız dehşet içerisindeydi. İddiaya göre 3. kattan aşağıya attıkları için belinden itibaren kırıklar varmış. Okul çıkışında arabaya zorla bindirilmiş, arkasından ağzını kapatarak arabaya bindirilmiş. Daha sonrasında inşaata götürülmüş. Bunu yapanların gereken en ağır cezayı almalarını istiyorum” diye konuştu.

        Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şahsın gözaltına alındığı haklarındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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        #gaziantep
        #Kız kaçırma
        #cinayete teşebbüs
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