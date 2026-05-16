Kaçkar Dağları'nda bahar renkleri
Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda bahar renkleri hakim oldu
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 09:15
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalarda ilkbaharla birlikte oluşan manzara havadan görüntülendi.
Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde kar bulunurken, eteklerindeki yaylalar ise yeşeren doğa ve açan çiçeklerle bahar renklerine büründü.
Birçok endemik bitki türünü bünyesinde barındıran bölgede yeni açan çiçekler seyri güzel manzaralar ortaya çıkardı.
Baharın gelişiyle renklenen yaylalar ve karla kaplı zirvelerin oluşturduğu doğa manzarası dronla görüntülendi.
