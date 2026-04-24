Kademeli emeklilik şartları neler? Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik kimleri kapsayacak?
Kademeli emeklilik ve erken emeklilik düzenlemesi kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar, özellikle 1999 sonrası SGK girişi bulunan sigortalılar için yeni bir sistem olup olmayacağını merak ediyor. Meclis'in gündeminde yer alan olası kademeli emeklilik modeliyle yaş ve prim şartlarında esneklik sağlanması beklentisi sürüyor. Çalışma hayatında erken emeklilik fırsatı sunabilecek bu model, hayata geçerse emeklilik yaşı ve prim şartları sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak şekillenebilir. Peki, "Kademeli emeklilik çıkacak mı ve erken emeklilik kimleri kapsayacak?" İşte 2026 kademeli emeklilik şartları...
Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle kadın ve erkek sigortalılar için prim gün sayısı ve yaş şartlarının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği yakından takip ediliyor. Özellikle birkaç gün ya da birkaç ay farkla EYT dışında kalan çalışanlar, erken emeklilik beklentisi sürüyor. Peki, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları nelerdir, Meclis'e geldi mi, son durum nedir?" İşte erken emeklilikte son durum...
KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.