        Haberler Bilgi Ekonomi KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA 2026 | Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis’e gelecek mi, kademeli emeklilik şartları nelerdir?

        Kademeli emeklilik son durum! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

        EYT düzenlemesinin ardından gözler bu kez kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışan, emeklilik yaşının ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Kamuoyunda konuşulan olası kademeli emeklilik modelinde; sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim şartlarının kademeli şekilde düşürülmesi gündeme geliyor. Peki, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'e gelecek mi, kademeli emeklilik şartları neler?" İşte 2026 kademeli emeklilik hesaplama tablosu...

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 21:56 Güncelleme:
        1

        Kademeli emeklilik ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan 1999 sonrası sigorta girişliler, yeni bir emeklilik sistemi olup olmayacağını araştırıyor. Meclis kulislerinde konuşulan iddialar ve uzman açıklamaları gündemdeki yerini korurken, hükümet cephesinden ise henüz resmi bir düzenleme sinyali gelmedi. Kademeli emeklilik taleplerinin temelinde EYT sonrası oluşan “bir gün fark” tartışması bulunuyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis’e gelecek mi? İşte kademeli emeklilik şartları...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

        8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        4

        EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        5

        KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

        Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

