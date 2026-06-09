Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi, şartları ne? Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri
Emeklilik şartlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağı, çalışanların gündemindeki sıcak başlıklar arasında yer alıyor. Sigorta başlangıç tarihi 1999 yılı ve sonrasında olan kişiler, kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesi halinde yaş ve prim koşullarında nasıl bir değişiklik yaşanacağını araştırıyor. Konuya ilişkin resmi açıklamalar ve olası düzenleme adımları milyonlarca kişi tarafından yakından izleniyor. İşte Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri...
Kademeli emeklilik beklentisi, emeklilik sistemine ilişkin tartışmaların merkezindeki yerini koruyor. Özellikle EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve sigorta başlangıcı 1999 sonrası olan milyonlarca çalışan, yaş ve prim şartlarında kademeli bir geçiş modeli uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Henüz resmi bir düzenleme bulunmazken, kamuoyunda kademeli emekliliğe yönelik talepler ve olası senaryolar yakından takip ediliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.
Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.