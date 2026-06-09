İstanbul'da film senaryolarını aratmayan bir kaçırma olayı yaşandı. Bağcılar'da gece saatlerinde iş yerinden çıkan S.K., iki şüpheli tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Kaçırılan şahsın yakınlarını arayan şüpheliler, bir akrabasının borcu olduğunu öne sürerek 3 milyon lira fidye talep ett... Daha Fazla Göster

İstanbul'da film senaryolarını aratmayan bir kaçırma olayı yaşandı. Bağcılar'da gece saatlerinde iş yerinden çıkan S.K., iki şüpheli tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Kaçırılan şahsın yakınlarını arayan şüpheliler, bir akrabasının borcu olduğunu öne sürerek 3 milyon lira fidye talep etti. Aileyi tehdit eden şüphelilerin planı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla bozuldu. Daha Az Göster