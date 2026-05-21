Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri: Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi, şartları neler?
EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuşurken, şimdi gözler "kademeli emeklilik" beklentisine çevrildi. Özellikle 2000 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, yaş ve prim şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. Son dönemde yeniden gündeme gelen kademeli emeklilik modeliyle ilgili gelişmeler, "Kademeli emeklilik çıkacak mı, kimleri kapsayacak?" sorularını da beraberinde getirdi. Çalışma hayatında büyük yankı uyandıran olası düzenlemeye ilişkin tüm detaylar merak konusu oldu. İşte bilgiler...
Türkiye’de emeklilik sistemiyle ilgili araştırmalar sürerken, EYT sonrası bu kez kademeli emeklilik formülü gündemin ilk sıralarında yer aldı. 2000 ve 2008 sonrası SGK girişi olan milyonlarca vatandaş, emeklilik yaşının ve prim gün şartlarının yeniden düzenlenebileceği beklentisiyle yapılacak açıklamalara odaklandı. “Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı, şartları neler olacak, hangi sigortalıları kapsayacak?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.