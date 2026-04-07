Kademeli emeklilik çkacak mı, Meclis'e geldi mi, son durum nedir?
EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuşurken, kapsam dışında kalan çalışanlar için yeni beklentiler gündemin üst sıralarına taşındı. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi olan vatandaşlar, "kademeli emeklilik" modeliyle ilgili olası adımları yakından takip ediyor. Yaş ve prim şartlarının daha esnek bir yapıyla düzenlenmesini öngören bu sistemin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu olurken, 2026 yılı itibarıyla konuya ilişkin tartışmalar hız kesmeden sürüyor. İşte detaylar...
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?
2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.
Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.