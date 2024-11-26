Kaderine terk edilen 232 yıllık Cami-i Kebir Meclis gündeminde

Elazığ’ın en kıymetli tarihi zenginliklerinden biri olan 232 yıllık Cami-i Kebir’in kaderine terk edilmiş halini daha önce gündeme taşımıştım. Restorasyon kararı alınmasının ardından 10 yıl geçmesine rağmen hâlâ somut bir adım atılmış değil.

Geçtiğimiz aylarda Cami-i Kebir’in durumu TBMM’ye de yansımış, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na soru önergesi verilmişti. Restorasyonun 2025 yılı yatırım programında değerlendirilmesi gündemde. Fakat henüz netleşen bir plan-proje yok.