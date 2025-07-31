Kadıkalesi'nde cam ve seramik üretim yerine ait izler bulundu

Bizans döneminde mezarının burada olduğuna inanılmasından dolayı amazon kadının ismiyle 'Anaia' olarak adlandırılan, Osmanlı'da Sultan 2. Murat döneminde bir kadıya verilmesi nedeniyle Kadıkalesi olarak anılan bölgedeki kazılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay başkanlığında devam ediyor.

Kuşadası Körfezi'nin manzarasına hakim konumuyla dikkati çeken Kadıkalesi'nin geçmişi, 7 bin yıl öncesine dayanıyor.

Bölgede bugüne kadar yapılan kazılarda, prehistorik döneme ait pişmiş topraktan yapılmış kaplar, mescit, kilise, ağırşak denilen yarım küre biçimindeki ağırlık, taş baltalar, Hitit dönemine ait heykeller, milattan sonra 12. ve 13. yüzyıllara ait sırlı seramikler, takılar, azize ikonası, kurşun mühür baskıları, hayvan ayak izlerinin yer aldığı 8 asırlık kiremit parçaları bulundu.

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Çağaptay ve ekibi, bu yılki çalışmalarda alanda daha önce kazı yapılmayan bölgelere yoğunlaştı.

"VERİLER GEÇ BİZANS DÖNEMİNE İŞARET EDİYOR"

Kazı Başkanı Doç. Dr. Çağaptay, bu dönemki kazılarda 13. yüzyıla tarihlendirilen iki mekan tanımladıklarını söyledi.