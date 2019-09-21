Futbol 1 - 0 Alzheimer

Kadıköy Belediyesi’nin, Alzheimer’a yönelik farkındalığı arttırmak, sporun iyileştirici gücüne vurgu yapmak ve 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ne dikkat çekmek amacıyla yayınladığı “Futbol 1-Alzheimer 0” isimli kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videoda alzheimer hastası bir kişinin tutkunu olduğu futboldan söz ederken bir anda ismini hatırladığı eski futbolcuları karşısında görmesi izleyenleri duydulandırdı. Beşiktaş ve Fenerbahçe spor kulüpleri de videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoyu paylaşan isimlerden biri de Alzheimer hastasının adını hatırlamakta zorlandığı Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex oldu.

"Bildiklerinizi unutabilirsiniz ama tutkularınızı asla” sloganıyla paylaşılan kısa filmde Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi'nden yararlanan hastaların yanı sıra Fenerbahçeli eski futbolcu Ogün Altıparmak, Beşiktaşlı eski futbolcu Sanlı Sarıalioğlu, Galatasaraylı eski futbolcu Candemir Berkman rol aldı.

— Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) September 20, 2019

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da videoyu paylaştığı Twitter mesajında "Alzheimer hastalarının yaşam kalitelerini arttırmak, hasta yakınlarına yardımcı olmak en önemli amacımız. Tüm hasta ve yakınlarının yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.