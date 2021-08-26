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Kadıköy'de ağaç otomobillerin üzerine devrildi

Kadıköy'de site bahçesinde bulunan kestane ağacı, otomobillerin üzerine devrildi. 4 otomobil hasar gördü.

Son dakika: Kadıköy'de ağaç otomobillerin üzerine devrildi
Kadıköy'de otomobillerin üzerine ağaç devrildi
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DHA

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Sinan Erdem Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. İşe gitmek için uyanan site sakinleri, bahçeye çıkınca kestane ağacının otomobillerin üzerine devrildiğini gördü. Site sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 4 otomobile hasar veren ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek, kaldırıldı. Devrilen ağacın çürüyen gövdesi dikkat çekti.

Site sakini Ferhat Öz, "Ben geleli otuz yıl oldu, bir hayli yaşlı bir ağaç. Çürümüş ağaç. Kimse yoktu, araçlar park halindeydi. Yaralanan yok ama otomobillerde hasar var" dedi.

Bir başka site sakini Aykan Uyanıktürk, "Arkada yapılan iskele çöktü sandım. Bahçeye çıktığımda baktım ağaç devrilmiş. Sabahın erken saatinde olması büyük şans. Çocuklar oynuyor burada gündüz saatlerinde, o açıdan büyük şans. Ölüm olmaması sevindirici, onun haricinde yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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