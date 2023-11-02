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        Haberler Gündem İstanbul Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

        Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı

        İstanbul Kadıköy'de altyapı çalışmaları sırasında su borusu patladı. Yaklaşık 5 saat boyunca sokaklara akan su, İSKİ ekiplerinin çalışması sonucu kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 04:01 Güncelleme: 02.11.2023 - 04:01
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        Kadıköy'de su borusu patladı
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        Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde telekomünikasyon altyapı çalışmasından dolayı yapılan kazı çalışmaları sırasında İSKİ'ye ait 15 cm çapındaki çelik şebeke hasar gördü. Su borusu bu hasarın ardından patlayınca yaklaşık 5 saat boyunca su cadde ve sokaklara aktı.

        Yola akan su, ihbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Tazyikli su çevredeki vatandaşların ve motosikletli sürücülerin geçişlerini olumsuz etkiledi.

        DHA'nın haberine göre; İSKİ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Telekomünikasyon şirketleri tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası meydana geldiği, bu nedenle Dumlupınar, Feneryolu, Göztepe, Merdivenköy ve Zühtüpaşa mahallelerinin arızadan etkilendiği" belirtildi. Bölgedeki arızanın giderilmesi çalışmalarının 08.00'de bitirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #Kadıköy
        #İSKİ
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