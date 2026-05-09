Kadıköy'de oto galeride yangın: 4 araç küle döndü

Kadıköy ilçesi Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galerinin önünde park halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana sıçradı. Bu sırada galerinin bulunduğu binada oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

4 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek sokakta güvenlik önlemi aldı. AA'nın haberine göre yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle oto galeride bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki restoranda da hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.