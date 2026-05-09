Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'de oto galeride yangın: 4 araç küle döndü | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de oto galeride yangın: 4 araç küle döndü

        İstanbul Kadıköy'deki bir oto galeride çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 4 araç kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 06:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oto galeride yangın: 4 araç küle döndü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kadıköy ilçesi Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galerinin önünde park halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana sıçradı. Bu sırada galerinin bulunduğu binada oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        4 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek sokakta güvenlik önlemi aldı. AA'nın haberine göre yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın nedeniyle oto galeride bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki restoranda da hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Barış Manço'ya benzeyen sesiyle gündem oldu: "90'lar ruhunu bize keyifle yansıttı"

        Zonguldak'ta düzenlenen "90'lar Konseri"nde öğrencileriyle birlikte sahneye çıkan ve sesi usta sanatçı Barış Manço'ya benzetilerek sosyal medyada viral olan Kozlu Ortaokulu Müdürü İbrahim Uğur Metin ile öğrenci velileri, o unutulmaz geceyi anlattı. (İHA)

        #Kadıköy
        #istanbul
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        İnterpol listesinin zirvesindeki isim yakalandı
        İnterpol listesinin zirvesindeki isim yakalandı
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İtfaiyeden anne köpeğe hassas müdahale
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Eşekli firar planı yetmedi: 9 yıl 7 ay hapis cezası
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası