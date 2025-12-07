Kadıköy'de panik anları!

Kadıköy’de yağışın ardından 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

DHA'da yer alan habere göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken, belediye ekiplerinin yaptığı incelemede binanın tahliye edilmesine gerek olmadığı belirlendi.

İNŞAAT SAHASINA DOĞRU ÇÖKTÜ

Olay, saat 10.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan 5 katlı binanın istinat duvarı, yağış nedeniyle yumuşayan zemin sonucu bitişiğindeki inşaat sahasına doğru çöktü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, tedbir amacıyla binayı boşalttı ve çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise çöken bölümün çevresine demir bariyer ve güvenlik şeridi çekti. Yapılan incelemede binanın risk oluşturmadığı tespit edilince tahliye edilmedi. Polis ve belediye ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.