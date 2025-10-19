Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kadıköy'de penaltı kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Kadıköy'de penaltı kararı!

        Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe, penaltı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 20:32 Güncelleme: 19.10.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadıköy'de penaltı kararı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, penaltı kazandı.

        Karşılaşmanın 19. dakikadasında topla içeri sokulan Dorgeles Nene, Balkovec'le girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Oyuna devam kararı veren Ali Şansalan'a VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösteren Ali Şansalan, Balkovec'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gösterdi.

        23. dakikada topun başına geçen Anderson Talisca, kendi soluna yerden vurdu ve ağları havalandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Yeni kanun yolda! Dur ihtarına uymayana 200 bin TL ceza
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        İsrail, Gazze'ye yardımları durdurdu!
        İsrail, Gazze'ye yardımları durdurdu!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        Maktul 16, katil 14 yaşında! Korkunç cinayet!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor