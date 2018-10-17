Kadın 36. yeni bölüm fragmanı: Sarp ile Arif kavga ediyor! Kadın 35. son bölüm
Kadın 35. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Kadın'da Bahar'ın durumu gittikçe ağırlaşırken, Sarp'ın ortaya çıkması hayatını tehlikeye atıyor. Sarp Doruk'u ikinci kez görünce şüphelendi ve Bahar ile çocukların mezarını kazdı. Sarp Bahar'ın mezarında annesinin cesedini bulurken, çocukların mezarının da boş olduğunu öğrendi. İşte Kadın 36. yeni bölüm fragmanı ve 35. son bölüm özeti
17.10.2018 - 00:27 | Güncelleme:
Kadın 36. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Kadın 35. son bölümde Sarp Bahar ile çocukların mezarını kazdı ve onların ölmediğini öğrendi. Kadın 36. yeni bölüm fragmanında ise Arif Bahar'a evlenme teklifi ediyor. Sarp, Bahar ve çocukların peşine düşerken, Enver ve Hatice'nin evinin önünde Arif ile kavga ediyor. İşte Kadın 35. son bölümde yaşananlar ve 36. yeni bölüm fragmanı...
Enver ile kavgasından sonra evi terk eden Şirin soluğu Suat’ın yanında alır. Ona kalacak yer ayarlamasını isteyen Şirin’in aklında çok farklı planlar vardır. Bir anda Enver’in kapısına giden Sarp ise artık kafasındaki soru işaretlerinin açıklığa kavuşmasını istemektedir.
Hastalığı ilerleyen Bahar, ani bir şekilde hastaneye kaldırılır. Hatice de kızını kaybetme korkusuyla baş başa kalmıştır. Arif’in Bahar’a aşık olduğunu anlayan Hatice, kızının artık mutlu olmasını istemektedir. Hatice’ye olan itirafından sonra Arif de Bahar’a karşı kartlarını daha açık oynamaya karar vermiştir.
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Kadın 36. yeni bölüm fragmanı: Sarp ile Arif kavga ediyor! Kadın 35. son bölüm - Son Dakika Haberler/kadin-36-yeni-bolum-fragmani-sarp-ile-arif-kavga-ediyor-kadin-35-son-bolum-21815622181562
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