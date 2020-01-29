Kadın son bölümü izlendi. Kadın son bölümünde, Enver Şirin'in Sarp'ı öldürdüğünü öğreniyor. Şirin ise yaptıklarının cezasını bir bir çekiyor. İşte, Kadın 81. final bölümünden detaylar...

KADIN 81. FİNAL BÖLÜMÜ YAYINLANDI MI?



FOX TV ekranlara veda etmeye hazırlanan Kadın'ın 81. bölüm fragmanını yayınlandı.

KADIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fazilet Aşçıoğlu’nun yazdığı kitabı tamamen Bahar’a hediye etmesi onu çok duygulandırmıştır. Kitabın yazarının Bahar olması ise herkesi büyük bir heyecan içerisine sokmuştur.

Raif, Ceyda’nın ona olan duygularından emin olur olmaz ona evlenme teklifi eder. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Ceyda’nın cevabı ise ne olacaktır?

Şirin’in Sarp’ı öldürdüğünü herkesin öğrenmesiyle işler iyice karışır. Bahar’ın bununla birlikte yaşadığı şok Şirin’den tamamen nefret etmesine neden olacaktır. Enver ise küçük kızının hala bu kadar ileri gidebileceğine inanamaz. Şirin’in evden kaçması üzerine onunla iletişime geçen Enver gerçekleri bir kez daha onun ağzından duymak ister. Hala onun yapmadığına inanmak isteyen Enver’in duyduklarından sonra ise dünya başına yıkılır. Bu kadar kötülüğün içinde hala bir iyilik arayan Enver sonunda pes eder. Büyük finale son 2 bölüm kala Şirin tüm yaptıklarının cezasını çekmek üzeredir.