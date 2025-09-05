Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Kadın basketbol liglerinin isim sponsoru Halkbank oldu - Basketbol Haberleri

        Kadın basketbol liglerinin isim sponsoru Halkbank oldu

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin isim sponsoru Halkbank oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 12:25 Güncelleme: 05.09.2025 - 12:25
        Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı.

        İmza töreninde bir konuşma yapan Erdenay, "Kadın basketbolun geleceğine güç katacak bu yolculukta bizimle olan Halkbank'a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Erkek basketbol milli takımımız bir sınav veriyor. Gerçekten 5'te 5 yaparak bize gurur verdiler. Dünyanın en iyi takımlarından Sırbistan'ı yenerek son 16'ya adımızı yazdırdık. Halkbank 87 yıldır ekonomimize yön veren bir değerimiz. Bugün kadın basketboluna destek vererek bizler için son derece önemli bir olaya imza atıyor. Federasyon olarak ülkemizin değerleriyle el ele vererek kadın basketbolunu yukarı taşımaya kararlıyız. Türk basketbolunun geleceği adına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise kadınları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Kadın basketbolumuz son yıllardaki yükselişiyle gurur kaynağımız oldu. Avrupa'da kazanılan başarılar, kadın sporcuların azmi, skor tabelasının ötesinde kadın basketbolunu geleceğe taşıyan ve spor kültürünü güçlendiren değerlerdir. Kadın sporcuların uluslararası başarılarından güç alıyoruz. Bu başarılar sadece sporumuzda değil toplumda da güçlü motivasyon oluşturmaktadır. Kadın girişimcilere yönelik programlar hayata geçiriyor, onları üretime katılmaya, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Onlara sunduğumuz desteklerle binlerce kadının iş dünyasına katkı sağlamasından mutluluk duymaktayız. Spora desteğimizi uzun vadeli vizyonla ele aldık. Gençlere dayanışmanın neleri mümkün kıldığını gösterdik. Aynısını kadın basketboluna taşıyoruz. Kadın basketbolunun gelişiminin toplumsal ilerlemeye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Genç yeteneklerin yolunu açmak ve sporun marka değerini yükseltmek amacıyla isim sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni sezonun takımlara hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini yürekten diliyorum."

        Kadın basketbolculara yönelik de konuşan Arslan, "Liglerimizde mücadele eden sizler ülkemizin gurur kaynağısınız. Çalışkanlığınızla hayatın her alanında örnek oluyorsunuz." dedi.

        Arslan, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da tebrik etti.

        Konuşmaların ardından gerçekleştirilen imza töreni sonrasında Erdenay, Arslan'a basketbol topu hediye etti.

        Yeni sezonda liglerin ismi Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi olarak anılacak.

        ERDENAY: BÜTÜN TAKIM MADALYAYA KİTLENMİŞ DURUMDA

        İmza töreninin sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Harun Erdenay, A Milli Basketbol Takımı'nın madalya hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Turnuvanın başlangıcında Ergin Ataman bir madalya hedefi koymuştu. Grupta 5'te 5 yaptık. Sırbistan son olimpiyatlarda ABD'yi son dakikaya kadar zorlamış bir takımdı. Çok iyi bir takımımız var. Çok bir arada oynuyorlar, çok istiyorlar. Son 16'da rakibimiz İsveç, sonra çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek galibi. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın yarı finale kadar uzanacağını tahmin ediyorum. Oyuncularımızla ve teknik ekibimizle konuştuğumuzda herkes, bütün takım madalyaya kitlenmiş durumda. Bütün ülkemizin desteğini de hissediyorlar. Sonuna kadar gideceğimize inanıyoruz."

