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Bölgede bal kabağı ve patates yetiştirilmesine ağırlık verdiklerini anlatan Ünlüer, şunları kaydetti: "Bal kabaklarımız ata tohumu, büyük dedelerimizden gelmiş. Geçen yıl farklı tohum ektik, hiç yapmadı. Bunlara ilk döllenmede çapa ile işaret koyarız ve tohum alırız. Bu bal kabağı hem dayanıklıdır hem de kuru olur. İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerden gelip götürürler. Biz de Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na götürüyoruz. Talep güzel oluyor. Köylerde ekimi kadınlar yapar, erkekler sadece traktöre biner. Toplantı olur, erkekler, 'Ben şu kadar ürettim, ben bu kadar ürettim' der. Aslında arkalarında biz varız. Daha çok üretmek istiyorum. Kendimize güvenimiz geldi."