FOX Tv'de başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruğun rol aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç, senaryosunu Hande Altaylı üstlendiği Med Yapım - Mf Yapım imzalı Kadın dizisi yeni sezona başlayacak.

Kocası Sarp'ın ölümünden sonra Bahar'ı hayata bağlayan iki şey vardır. Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla elele verip hayatı oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeye başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

KADIN DİZİSİNİN KONUSU

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisi yeni bölümüyle 2 Ekim Salı günü saat 20.00'da seyircileriyle buluşacak.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci

Caner Cindoruk

Bennu Yıldırımlar

Seray Kaya

Ece Özdikici

Devrim Özder Akın

Feyyaz Duman

Ayça Erturan

Kübra Süzgün

Ali Semi Sefil

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