Kadın dizisi, 35. yeni bölümü ile Salı akşamı FOX TV'de izleyicileriyle buluşacak. FOX TV'de yayınlanacak olan Kadın dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. Peki, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

KADIN 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Jale’nin Sarp’ı gördüğünü Bahar’a söylemesi üzerine Bahar, büyük bir paniğe kapılır. Bahar’a aşık olduğunu artık kimseden saklamayan Arif de babasına bunu açıkça söyler. Başka uygun ilik bulunamaması üzerine iliği Şirin’den almak zorunda kalan Jale, Bahar’ı ikna etmeye çalışır. Ama Bahar’ı Şirin’e muhtaç olma düşüncesi bile korkutmaktadır. Şirin’in bir yalanını daha yakalayan Enver, onu bir daha evde görmek istememektedir. Bunun üzerine evi terk eden Şirin’in ise bir sonraki hamlesi ne olacaktır?

KADIN OYUNCULARI KİMLER?

Özge Özpirinçci (Bahar Çeşmeli), Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli), Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı), Seray Kaya (Şirin Sarıkadı), Ece Özdikici (Jale Demir), Devrim Özder Akın (Musa Demir), Feyyaz Duman (Arif), Ayça Erturan (Yeliz Ünsal), Kübra Süzgün (Nisan Çeşmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Çeşmeli)

Senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Kadın dizisi 35. yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarında.

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