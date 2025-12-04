Habertürk
        Haberler Gündem Kadın doktorun aracına tekmeyle saldırıp tehdit etti

        Ataşehir'de trafikte tartıştığı kadın sürücünün aracına saldırdı

        Ataşehir'de 2 sürücü arasında çıkan trafik tartışması kavgaya dönüştü. Olayda bir sürücü, tartıştığı kadın sürücünün aracına tekmeyle saldırdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 19:50 Güncelleme: 04.12.2025 - 19:50
        Kadın doktorun aracına tekmeyle saldırıp tehdit etti
        Ataşehir'deki olay, saat 08.20 sıralarında Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HGG 545 plakalı otomobiliyle Sancak Sokak'ta seyreden doktor olduğu öğrenilen Esra S. ile 06 EHF 581 plakalı aracın sürücüsü Taner T., arasında yol verme tartışması çıktı.

        Bunun üzerine Taner T. aracından inerek Esra S.'nin aracının kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan Taner T., sokaktan uzaklaştı.

        Olaydan kısa sürenin ardından taraflar Esatpaşa Caddesi'nde yeniden karşılaştı. Kadın sürücünün caddede sollama yaptığı sırada, Taner T. geriye doğru manevra yaparak Esra S.'nin aracına çarptı.

        TEKRAR ARACINDAN İNİP KADIN DOKTORUN OTOMOBİLİNE SALDIRDI

        Olayın ardından tekrar aracından inen Taner T., Esra S.'nin otomobiline tekmeyle saldırdı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Taner T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

