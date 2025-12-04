Kadın doktorun aracına tekmeyle saldırıp tehdit etti

Ataşehir'de trafikte tartıştığı kadın sürücünün aracına saldırdı
Ataşehir'de 2 sürücü arasında çıkan trafik tartışması kavgaya dönüştü. Olayda bir sürücü, tartıştığı kadın sürücünün aracına tekmeyle saldırdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ataşehir'deki olay, saat 08.20 sıralarında Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HGG 545 plakalı otomobiliyle Sancak Sokak'ta seyreden doktor olduğu öğrenilen Esra S. ile 06 EHF 581 plakalı aracın sürücüsü Taner T., arasında yol verme tartışması çıktı.
Bunun üzerine Taner T. aracından inerek Esra S.'nin aracının kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan Taner T., sokaktan uzaklaştı.
Olaydan kısa sürenin ardından taraflar Esatpaşa Caddesi'nde yeniden karşılaştı. Kadın sürücünün caddede sollama yaptığı sırada, Taner T. geriye doğru manevra yaparak Esra S.'nin aracına çarptı.
TEKRAR ARACINDAN İNİP KADIN DOKTORUN OTOMOBİLİNE SALDIRDI
Olayın ardından tekrar aracından inen Taner T., Esra S.'nin otomobiline tekmeyle saldırdı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Taner T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.