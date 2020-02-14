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Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) tarım alanındaki kadın girişimcileri desteklemek için düzenlediği 'Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı' kampı gerçekleşti.

Kampa, tarım sektöründeki faaliyetlerini en az bir, en çok 3 yıldır sürdürmekte olan 75 kadın girişimci katıldı. Toplantıda, sektörün tüm boyutlarıyla ele alındığı, kadın girişimcilerin büyümelerine ve güçlenmelerine yardımcı olacak bilgiler verildiği kaydedildi.

Toplantının açılış konuşmasında Türkiye için tarım sektörünün ve bu sektördeki kadın girişimcilerin önemini vurgulayan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, "4T diye ifade ettiğimiz stratejimiz kapsamında kadın girişimcileri teknoloji, toplum, ticaret ve tarımda güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Tarım, geri plana atılamayacak ve ihmal edilmeyecek kadar stratejik bir sektör. Bugün 252 bin kadın kendi hesabına tarımda çalışıyor ve bu sektörde 2 bin kadın işveren bulunuyor. Sektördeki kadın ağırlığını artırmamız, özellikle de kadın girişimciliğini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde Türkiye’de tarımın yarattığı katma değer ve bu sektörün kalkınmamıza yaptığı katkı artabilir" dedi.

Erdem, hedeflerinin kırsalda gıda, tarım, hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık gibi farklı alanlarda kadın girişimcileri desteklemek olduğunu bildirdi.