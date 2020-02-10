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Girişimci kadınların girişimcilik ruhunu desteklemek, piyasadaki rekabetçi güçlerini artırmak ve işlerini büyütmelerine katkı sağlamak hedefiyle Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle Mardin’de gerçekleşen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, mezunlarını verdi.

Yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen, işletme, müşteri ilişkileri, yönetim becerileri, finans ve insan kaynakları konularını kapsayan programı tamamlayan Mardinli kadın girişimciler, 29 Ocak’ta gerçekleşen tören ile sertifikalarını aldılar.

Kadın girişimciliği alanında kalıcı etki yaratan, bütünsel bir yaklaşım geliştirdiklerinin altını çizen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, "Sürdürülebilir bir gelecek için ekonomik ve toplumsal kalkınmanın en önemli parçalarından birinin kadınların iş hayatı ve toplumdaki gücünün artması olduğuna inanıyoruz. Kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminin yakın iş birliği çerçevesinde girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak için emek vermeye devam edeceğiz. BÜYEM ile birlikte hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Yönetici Okulu, Türkiye’nin dört bir yanında 3 bine yakın kadın girişimciye eğitim sundu" dedi.

BÜYEM Merkez Müdürü Dr. Tamer Atabarut da, "Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamındaki eğitimlerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurucu ortaklarının yanı sıra yönetiminde çalışan ikinci ve üçüncü kuşak kadın girişimcilere de ulaşmayı hedefliyoruz. Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nda verdiğimiz eğitimlerin, ‘iş geliştirme’ yaklaşımını kadın girişimcilere şirket kültürü olarak benimsetmesini, aynı zamanda ‘kurumsal ve uzun ömürlü’ işletmelere zemin yaratmasını amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

Mardin İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Hitay ise, "“Turizmde ivme kazanmış ve girişimci sayısının günden güne arttığı ilimizde ne yazık ki kadın girişimci sayımız oldukça düşük. Bunun en büyük nedenlerinden biri bölgemizdeki kadınların iş hayatına atılırken erkeklere verilen ekonomik desteği alamamaları. Ellerindeki kısıtlı imkanları en verimli şekilde kullanmaları ve başarı sağlayabilmeleri için de yöneticilik alanında iyi bir eğitim alarak donanımlı olmaları gerekiyor" dedi.