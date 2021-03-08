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Türk Telekom’un kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesini ve üretim ekonomisine aktif katılımını sağlamayı amaçladığı “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yaptığı ‘Dijital Pazar Yeri’ etkinliğiyle devam ediyor.

Türk Telekom’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesi doğrultusunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ‘Dijital Pazar Yeri’ etkinliği düzenlendi. Çevrimiçi düzenlenen etkinliğe, kariyer hedeflerini değiştirerek kurumsal hayata veda edip kendi ürünleriyle markalarını yaratan kadınlar ile daha önce hiç çalışmamış ancak el emeği ürünlerini internetten kitlelere ulaştıran 10 kadın katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ projesiyle bugüne kadar 5 bin kadına ulaştı. Kadınlar, dijital pazarlama eğitimi başta olmak üzere, ürünleri için doğru sosyal medya mecralarının belirlenmesi, hedef kitle seçimi, e-ticaret mevzuatları, daha etkili pazarlama yöntemleri konularında profesyonelleşti.