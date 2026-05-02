'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' kazanan 'Bulmaca'
Bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Kadın Gözüyle Hayattan Kareler" fotoğraf yarışmasında İlham Kazdal, "Bulmaca" adlı fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü...
Türkiye'nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olan ve Anadolu Hayat Emeklilik tarafından düzenlenen, "Kadın Gözüyle Hayattan Kareler"in 2026 yılı sonuçları açıklandı.
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in 20. yılında İlham Kazdal, “Bulmaca” adlı fotoğrafıyla birinciliğe layık görülürken, Ayşe Eslem Aydın, “Rengarenk Gülümse” isimli eseri ile ikinci, Gülsün İnan ise “Momentum” adlı karesiyle üçüncü oldu. Afet Şener, “Ateşle Dans”, Belma Arslan, “Yokluk” ve Berrin Kahraman, “Torakçılar” adlı fotoğraflarıyla Mansiyon ödülü almaya hak kazandı.
Yarışmanın özel kategorilerinde ise Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü, “İlk Buluşma” adlı eseriyle Canan Yıldırım Sayak’a verilirken; 20. Yıl Özel Ödülü “Dijital Çağ” fotoğrafıyla Pınar Ergül Bayram’ın oldu.Gülsün İnan, “Momentum”
“Hayata Dair” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl rekor sayıda başvuru yapılırken 2262 kadın fotoğrafçı, toplam 7615 eserle katıldı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında yürütülen ve 20 yılda 32 bini aşkın kadının 118 bini aşkın fotoğrafla katıldığı yarışmada değerlendirme süreci sonunda 46 eser ödül ve sergileme almaya hak kazandı.
Yarışmanın seçici kurulunda Emeritus Prof. Güler Ertan, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve fotoğrafçı Burak Şenbak, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ile Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal yer aldı.Pınar Ergül Bayram, “Dijital Çağ”
Yarışmada ödül alan ve sergileme hakkı kazanan tüm eserleri görmek için TFSF’nin web adresini ziyaret edebilirsiniz.