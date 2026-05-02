'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' kazanan 'Bulmaca'

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Kadın Gözüyle Hayattan Kareler" fotoğraf yarışmasında İlham Kazdal, "Bulmaca" adlı fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olan ve Anadolu Hayat Emeklilik tarafından düzenlenen, “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”in 2026 yılı sonuçları açıklandı.

        İlham Kazdal, “Bulmaca”

        Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in 20. yılında İlham Kazdal, “Bulmaca” adlı fotoğrafıyla birinciliğe layık görülürken, Ayşe Eslem Aydın, “Rengarenk Gülümse” isimli eseri ile ikinci, Gülsün İnan ise “Momentum” adlı karesiyle üçüncü oldu. Afet Şener, “Ateşle Dans”, Belma Arslan, “Yokluk” ve Berrin Kahraman, “Torakçılar” adlı fotoğraflarıyla Mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

        Ayşe Eslem Aydın “Rengarenk Gülümse”

        Yarışmanın özel kategorilerinde ise Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü, “İlk Buluşma” adlı eseriyle Canan Yıldırım Sayak’a verilirken; 20. Yıl Özel Ödülü “Dijital Çağ” fotoğrafıyla Pınar Ergül Bayram’ın oldu.

        Gülsün İnan, “Momentum”

        “Hayata Dair” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl rekor sayıda başvuru yapılırken 2262 kadın fotoğrafçı, toplam 7615 eserle katıldı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında yürütülen ve 20 yılda 32 bini aşkın kadının 118 bini aşkın fotoğrafla katıldığı yarışmada değerlendirme süreci sonunda 46 eser ödül ve sergileme almaya hak kazandı.

        Afet Şener, “Ateşle Dans”

        Yarışmanın seçici kurulunda Emeritus Prof. Güler Ertan, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve fotoğrafçı Burak Şenbak, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ile Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal yer aldı.

        Pınar Ergül Bayram, “Dijital Çağ”

        Yarışmada ödül alan ve sergileme hakkı kazanan tüm eserleri görmek için TFSF’nin web adresini ziyaret edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burun estetiği ameliyatı sonrası ölen Hatice, gelinlikle son yolculuğa uğurlandı

        İzmir'de burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaşınca yoğun bakıma alınan ve daha sonra sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Hatice Öncü (23), toprağa verildi. Aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan Esma Nur Öncü (20) ablası Hatice Öncü'nün gel...
        #fotoğraf
        #anadolu hayat emeklilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Haftanın Kitapları
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        Yaren leylek baba oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        Şanlıurfa'da asansör kazası
