Kadın Güreş Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu!
Kadın Güreş Milli Takımımız, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu.
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erdi.
Milli takım, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla organizasyonu 107 puanla 2. sırada tamamladı. Ukrayna 112 puanla birinci, Azerbaycan ise 68 puanla üçüncü oldu. 2022'de Avrupa şampiyonu, 2023'te ikinci olan milli takım, 2024'te de ilk ikide yer aldı.
Türkiye'ye 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda Nesrin Baş, 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit altın, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş, 53 kiloda ise Zeynep Yetgil bronz madalya kazandırdı.