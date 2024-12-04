Kadın güvenliğin başına silah dayadı! Olay, Adana'da meydana geldi. Bir siteyi basan iki adamdan birisi silah doğrultup güvenlik görevlisi kadını rehin aldı, diğeri ise yangın çıkardı. Dehşet saçan eşkiyaların dertlerinin ne olduğuysa henüz bilinmiyor.

Habertürk Giriş: 04.12.2024 - 19:53 Güncelleme: 04.12.2024 - 19:53 facebook

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