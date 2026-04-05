Kadın hakeme saldırı girişimi!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde oynanan U11 Ligi müsabakasının ardından sahaya giren bir kişi, kadın hakeme saldırı girişiminde bulundu. O anlar tribündeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA'nın haberine göre Derincespor ve Derince Sırrıpaşa FK arasında oynanan U11 Ligi karşılaşması, Derince Sırrıpaşa FK’nin 2-1’lik galibiyetiyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından kırmızı kart gören bir oyuncunun velisi, sahaya girerek müsabakayı yöneten hakem Nisa Nur Sakallıoğlu'na doğru yöneldi.

Saldırı girişimi, sahada bulunan görevli personelin hızlı müdahalesiyle engellendi. Yaşanan kısa süreli arbede sırasında taraftarlar da duruma müdahale ederek saldırganı sahadan uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar tribünde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.