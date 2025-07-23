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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Kadın Sesi Değmiş Şarkılar' ENKA Sanat'ta

        'Kadın Sesi Değmiş Şarkılar' ENKA Sanat'ta

        ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 28 Temmuz'da, usta müzisyen Bülent Ortaçgil konuklarıyla birlikte "Kadın Sesi Değmiş Şarkılar" adlı konserine ev sahipliği yapacak. 29 Temmuz'da ise Kaan Sekban, İbrahim Yazıcı ve Sinem Yalçınkaya üçlüsü, "Dünden Düne Şarkılar" adını verdikleri konserleriyle, birbirinden güzel şarkıları, hikâyeler eşliğinde müzikseverlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 00:22 Güncelleme: 23.07.2025 - 00:22
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        'Kadın Sesi Değmiş Şarkılar' ENKA Sanat'ta
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        Yaz akşamlarının vazgeçilmez sanat duraklarından ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 28 Temmuz’da usta müzisyen Bülent Ortaçgil’in özel projesi “Kadın Sesi Değmiş Şarkılar”ı ağırlayacak. Bu konserde büyük usta Ortaçgil, kalplerde yer edinen şarkılarını, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Kalben ve Sena Şener gibi güçlü kadın vokallerle aynı sahnede seslendirecek.

        29 Temmuz akşamı ise Kaan Sekban’ın müzik tutkusu, şef İbrahim Yazıcı’nın şakaları ve solist Sinem Yalçınkaya’nın muhteşem sesi ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda bir araya gelecek. “Dünden Düne Şarkılar” isimli konserde izleyiciler, geçmişlerine damga vurmuş birbirinden güzel şarkıları, hikâyeler eşliğinde dinleyerek keyifli bir yaz gecesi yaşayacak. Etkinlik biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

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        #Enka Sanat
        #Bülent Ortaçgil
        #ENKA Açıkhava Tiyatrosu
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