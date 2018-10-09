Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kadın dizisi 34. yeni bölümüyle bu akşam FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. FOX TV'de yayınlanacak olan Kadın dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kadın dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kadın dizisi oyuncu kadrosu ve 34. yeni bölüm fragmanı...

KADIN OYUNCULARI KİMLER?

Özge Özpirinçci (Bahar Çeşmeli), Caner Cindoruk (Sarp Çeşmeli), Bennu Yıldırımlar (Hatice Sarıkadı), Seray Kaya (Şirin Sarıkadı), Ece Özdikici (Jale Demir), Devrim Özder Akın (Musa Demir), Feyyaz Duman (Arif), Ayça Erturan (Yeliz Ünsal), Kübra Süzgün (Nisan Çeşmeli), Ali Semi Sefil (Doruk Çeşmeli)

KADIN 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN DİZİSİNİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Babasını gören Doruk olayın şokunu üzerinden atamadı. Doruk ve Alp'in karşılaşmasına şahit olan Arif ise dehşete kapıldı. Sarp ve Arif cephesinde işler çığrından çıkarken, Sarp’ın yaşadığını öğrenen Arif ne yapacak? Şirin ve Bahar arasında kalan Hatice ise kendi gerçeğiyle yüzleşiyor.

KADIN DİZİSİNİN KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Senaryosunu Hande Altaylı, yönetmenliğini Merve Girgin - Nadim Güç'ün üstlendiği Kadın dizisinin 34. yeni bölümü bu aşkam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında.

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