'Kadınlar için Enerji Okulu’ projesinde eğitimler başladı

Reges Elektrik, İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde, enerji sektöründe kadın ve erkek istihdamı arasındaki farkın azaltılarak kadınların güçlendirilmesi adına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ‘Kadınlar için Enerji Okulu’ projesini başlattı.

Toplam 40 kadının eğitim alacağı ‘Kadınlar için Enerji Okulu’ projesinin 10 Nisan’da gerçekleşen açılışına, Reges Elektrik Genel Müdürü Enver Altuncu ve Finans Direktörü Dr. Cansu Ünal Öngören ile İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil’in yanı sıra davetlilerle eğitim alacak öğrenciler katıldı.

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ÖNGÖREN: MENTORLUK DESTEĞİYLE KATILIMCILARIN YETKİNLİKLERİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Projenin hedefini enerji sektöründe kadın-erkek istihdamı arasındaki farkın azaltılması ve kadınların güçlendirilmesi olarak belirten Reges Elektrik Finans Direktörü Dr. Cansu Ünal Öngören, kadınların sektördeki varlığını teşvik etmek ve onlara destek olabilmek amacıyla projeyi başlatmaya karar verdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

“Enerji sektörüne adım attıktan sonra burada kadın istihdamının çok düşük olduğunu fark ettik. Şirket olarak da bu durumu bir sorumluluk olarak gördük ve “Bu konuda ne yapabiliriz? Kadın istihdamını nasıl artırabiliriz?” diye düşünmeye başladık. İstatistikler, dünya genelinde enerji sektöründeki kadın oranının yalnızca yüzde 20 civarında olduğunu gösteriyor. Bu oran, karar alma mekanizmalarında ise daha da düşük. Bu nedenle ‘Kadınlar için Enerji Okulu’ projesini hayata geçirdik. Sadece teknik ve ticari konuları içermiyor; aynı zamanda mentorluk desteğiyle katılımcıların yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu projede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür Üniversitesi’yle iş birliği içindeyiz. Kamunun desteği çok kıymetli çünkü öncü bir rol üstleniyor ve biz de bu yönde ilerliyoruz. Akademiyi de sürece dahil etmemiz, eğitimi akademik açıdan güçlendiriyor. Program sonunda, beş haftalık bu eğitimle katılımcılar hem teknik hem de ticari bilgi edinmiş olacaklar. Amacımız bu projeyi daha geniş bir perspektife taşımak ve Türkiye genelinde yaygınlaştırmak. Enerji sektörüne ilgi duyan, bu alanda çalışmak isteyen kadınları sektöre çekmek ve onları motive etmek istiyoruz. Kadınlar sektörde daha fazla yer almak ve kalıcı olmak istiyorlar. Ancak sektörün çok teknik olduğunu düşündükleri için, zaman zaman da erkek egemen yapılar içinde kendilerini ifade etmekte zorlanabiliyorlar.”

REKLAM ‘ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENELİNE KADINLARI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ’ Öngören, bu eğitimle sektörde fırsat eşitliğinin mümkün olduğunu göstermek istediklerini vurgulayarak, “Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma ve dijital dönüşüm gibi konuları kadınlar olmadan konuşmak mümkün değil. Bu projeyle sektöre kalifiye kadın iş gücü kazandırmış olacağız. Katılımcılar birçok alanda donanım kazanacak. Sürdürülebilirlik eğitimi de alacaklar ve eğitim sonrası onları mentorlukla desteklemeye devam edeceğiz. Enerji sektörünün geneline kadınları kazandırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle projeyi çok önemsiyorum ve birçok enerji şirketiyle iş birliği içinde yürüyeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. PROF. DR. YÜKSEKTEPE: SEKTÖRDE DAHA FAZLA KADININ GÜÇLÜ POZİSYONLARDA YER ALMASINI AMAÇLIYORUZ İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe de “Bugün, Reges Elektrik ile ortak yürüttüğümüz projenin lansmanındayız. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak bu projenin eğitim destekçisiyiz. Eğitimler üniversitemizde, akademisyenlerimizin katkısıyla gerçekleştirilecek. Reges Elektrik, mezunlarımızın kurduğu bir şirket. Bize ulaşıp enerji sektörünün erkek egemen yapısından ve özellikle üst yönetimde kadın temsilinin çok az olduğundan bahsettiler. Kadınların bu sektörde daha fazla yer alması ve üst pozisyonlara gelebilmesi için neler yapabileceğimizi konuştuğumuz bir tanışma toplantısı düzenledik. Bu toplantının ardından da proje ortaya çıktı. Proje kapsamında, enerji sektöründe çalışan ya da bu alanda kariyer yapmayı düşünen öğrenci ve profesyonellere yönelik 5 haftalık bir eğitim programı planladık. Katılımcılar üniversitemizde ağırlanacak ve dersleri burada alacak. Böylece sektörde daha fazla kadının güçlü pozisyonlarda yer almasını amaçlıyoruz. Birçok fakültemizde enerji yönetimiyle ilgili seçmeli dersler veriyoruz ve bu alanda kariyer yapan pek çok mezunumuz var. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuzda Alternatif Enerji Kaynakları ön lisans programımız bulunuyor. Ancak bu programda kız öğrenci oranı oldukça düşük; bu da fark yaratarak daha çok kadının enerji piyasasında çalışmasını hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

‘PROGRAM BANA UYGULAMAYA DÖNÜK, SEKTÖRE ÖZGÜ BİLGİLER KAZANDIRACAK’ Projede eğitime katılan, Marmara Üniversitesi 4’üncü sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Sude İlayda Özkara ise “Reges Elektrik’in “Kadınlar için Enerji Okulu’ projesini keşfettiğimde gerçekten çok heyecanlandım. Bu proje benim için büyük bir adım olacak. Hem yeteneklerimi keşfetmeme yardımcı olacak hem de alacağım eğitimle birlikte staj ve iş imkanı elde edebileceğim. Projeyi sosyal medya aracılığıyla keşfettim. İçeriğini okuduğumda bana çok hitap ettiğini fark ettim. Farklı eğitmenlerden ders alacak olmak, enerji sektöründeki bilgi birikimimi artırmak açısından çok kıymetli. Ne yazık ki okulda bu kadar spesifik bir alanda derinlemesine bilgi edinme şansımız olmuyor. Bu eğitim sayesinde hem enerji sektörüne dair genel fikir sahibi olarak, sektörün nasıl işlediğine dair bilgi kazanacağım. Şu anda okuduğum bölümde teorik bilgiler alıyoruz, ancak bu program bana uygulamaya dönük, sektöre özgü bilgiler kazandıracak. Farklı eğitmenlerle sektöre dair bilgiler öğrenmiş olacağım. Bu nedenle bu eğitimden beklentim oldukça yüksek” diye konuştu.