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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu - Basketbol Haberleri

        Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu

        Kadınlar Türkiye Kupası´nda çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından yarı finale adını yazdıran takımlar belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 22:40 Güncelleme: 02.01.2024 - 22:40
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        Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri
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        Kadınlar Türkiye Kupası´nda çeyrek final müsabakaları bugün tek maç üzerinden 4 karşılaşma ile sona erdi.

        Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ve Beşiktaş, rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Alınan sonuçların ardından Dörtlü Finaldeki eşleşmelerde belirlendi. Dörtlü Finalde; Fenerbahçe Alagöz Holding ile OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 4-5 Ocak tarihleri arasında yapılacak Dörtlü Final ise Balıkesir'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

        Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

        Fenerbahçe Alagöz Holding - Nesibe Aydın: 96-57

        Emlak Konut - OGM Ormanspor: 63-72

        Galatasaray Çağdaş Faktoring - ÇBK Mersin: 65-76

        Beşiktaş - Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: 95-85

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